La nuova Champions League premia i Paesi con i migliori risultati europei con un posto extra. Dopo Italia e Germania, nel 2025/26 tocca a Inghilterra e Spagna. L’Italia, con 7 squadre, spera in passi falsi inglesi o spagnoli per rientrare in corsa.

La stagione 2025/26 delle coppe europee sarà la seconda con i nuovi format introdotti dalla UEFA . Il girone unico e l’aumento delle squadre partecipanti (36 in Champions ed Europa League, 32 in Conference) hanno cambiato il volto delle competizioni. Ma la vera novità è un’altra: il cosiddetto “posto extra” in Champions League , assegnato alle due Federazioni con il miglior rendimento complessivo nelle coppe della stagione precedente.

Italia: le speranze per il posto extra in Champions League

Per la prossima stagione l’Italia avrà sette squadre in Europa (Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Bologna, Roma, Fiorentina). Sulla carta, Inghilterra (9 squadre) e Spagna (8) partono con uno svantaggio strutturale in questa corsa al posto extra. Se qualche club come Crystal Palace(che rischia di cedere il posto al Lione non più retrocesso), Celta Vigo o Nottingham dovesse fallire presto, la media punti ne risentirebbe. In quel caso, la Serie A potrebbe approfittarne. Il segreto? Sperare in qualche passo falso delle big e, soprattutto, fare il massimo con le proprie. La qualificazione extra è un obiettivo raggiungibile, ma richiede una stagione europea quasi perfetta.