Slitta il verdetto della UEFA sul Crystal Palace in Europa League

Tra Lione e Crystal Palace

Per il caso del Palace la UEFA sta valutando una possibile violazione della norma dell' articolo 5 del regolamento delle competizioni UEFA per club. Al centro della vicenda c'è John Textor, proprietario del Lione retrocesso d'ufficio in Ligue 2. Textor ha accettato di vendere le sue quote del club inglese a Woody Johnson, proprietario dei New York Jets, e si è ritirato da tutte le posizioni nel club inglese. Oggi, però, la UEFA ha annunciato che per prendere una decisione servirà più tempo. Inoltre, ha affermato che il Lione ha raggiunto un accordo che lo escluderebbe dalle competizioni europee nella stagione 2025/26 in caso le autorità francesi rigettino il ricorso e la retrocessione venga confermata. Quasi sicuramente, quindi, la UEFA aspetterà il ricorso che deciderà il destino dei francesi. Se questo fosse positivo per la squadra francese, questa potrebbe partecipare all'Europa League. Non è chiaro cosa accadrebbe al Palace in questo caso. Non è chiaro se la UEFA potrebbe ammettere la squadra inglese qualora soddisfacesse i requisiti previsti dalle norme sulla proprietà. Ma non vi è certezza nemmeno nel caso in cui il Lione venga retrocesso. A favore della squadra inglese va detto che questa ha sempre avuto buoni rapporti con la UEFA, la quale dal canto suo pare aver accettato il fatto che Textor non abbia un'influenza decisiva.