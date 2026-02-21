Atalanta-Napoli, i giocatori della Dea perfetti per l’undici di Antonio Conte

Uno sguardo ai profili nerazzurri ideali per il sistema di Conte: Hien in difesa, Ederson in mediana e De Ketelaere sugli esterni, pedine perfette per rinforzare gli azzurri.

Vincenzo Di Chio 21 febbraio - 15:00

Domenica 22 febbraio alle ore 15.00 il Gewiss Stadium sarà teatro di un vero e proprio match da urlo tra Atalanta e Napoli. Due squadre che arrivano all’appuntamento in uno stato di forma molto simile ma con esigenze di classifica pesantissime. I tre punti pesano come un macigno: i bergamaschi non vogliono perdere terreno e sognano di accorciare sulla quinta posizione, mentre i partenopei non possono permettersi ulteriori passi falsi nella corsa a un posto in Champions League. Non è una finale ma poco manca. L’Atalanta dovrebbe confermare il suo assetto fluido, capace di trasformarsi in fase offensiva con esterni alti e centrocampisti di inserimento. Il Napoli, invece, si affiderà con ogni probabilità al 3-4-3 di Conte, fatto di aggressività, ampiezza e verticalizzazioni rapide.

La Dea vuole reagire, Conte stringe i denti — Momento delicato per gli orobici. L’Atalanta deve subito dimenticare la sconfitta per 2-0 nell’andata di Champions League contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. Ribaltare il risultato non sarà semplice ma i nerazzurri vogliono presentarsi al ritorno con entusiasmo e fiducia. Da quando in panchina siede Raffaele Palladino, la Dea sembra aver ritrovato equilibrio e identità. Il miglior Ederson è tornato a dominare il centrocampo, Nicola Zalewski è ormai un punto fermo per duttilità e incisività, mentre Marco Carnesecchi sta vivendo un momento di forma straordinario tra i pali.

Sponda Napoli, invece, l’infermeria continua a essere protagonista. Stagione finita per Amir Rrahmani, così come per Kevin De Bruyne, che non ha potuto esprimere il suo valore al Maradona. Alla ricerca di un maggiore minutaggio Romelu Lukaku, con Rasmus Højlund che non ha fatto rimpiangere la prolungata assenza del compagno di reparto. Nonostante le difficoltà, Antonio Conte continua a imporre la sua mentalità e la sua organizzazione tattica, marchio di fabbrica del tecnico leccese. Il match tra Atalanta e Napoli promette quindi spettacolo e un risultato apertissimo.

Chi dell’Atalanta giocherebbe nel Napoli di Conte? — Proviamo a mettere ordine e ad allargare un po’ il discorso, ragionando su chi, tra i giocatori dell’Atalanta, potrebbe davvero fare la fortuna del Napoli targato Antonio Conte. Alcuni giocatori orobici infatti, sembrano quasi disegnati su misura per la squadra azzurra del futuro. Iniziamo da Isak Hien che garantirebbe solidità e struttura alla difesa a tre. È forte fisicamente, dominante nel gioco aereo e molto attento nelle letture. Inoltre sa impostare con personalità. Storicamente i centrali con Conte crescono molto e Hien avrebbe il contesto ideale per alzare ulteriormente il suo livello.

Il profilo più funzionale resta Ederson. Dinamico, intenso, capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Unisce fisicità e qualità, ha tempi d’inserimento importanti e mantiene uno standard alto anche a livello internazionale. In un 3-5-2 sarebbe la mezzala perfetta per equilibrio e continuità. Charles De Ketelaere porterebbe invece il guizzo tecnico che spesso serve contro difese chiuse: visione, ultimo passaggio e capacità di accendersi nei momenti bloccati. Non è il classico giocatore “di sistema”, ma può essere quello che decide le partite.

Infine, si fa spazio anche Davide Zappacosta: esterno a tutta fascia, grande corsa, disciplina tattica e capacità di giocare su entrambe le corsie. In un impianto contiano sarebbe immediatamente pronto e funzionale. Se si dovesse scegliere chi farebbe davvero la fortuna del Napoli? Ederson per equilibrio, Zappacosta per sistema.