Ciccio Caputo dice addio al calcio: la lunga lettera sui social

Con un lungo messaggio sulla sua pagina Instagram, Ciccio Caputo ha annunciato di aver deciso di dire basta con il calcio giocato.

28 gennaio 2025

Dopo una lunga carriera con stagioni da grande protagonista anche in Serie A, è arrivato il momento di dire basta. Con una toccante lettera pubblicata sul suo profilo Instagram, Francesco 'Ciccio' Caputo ha comunicato ufficialmente il suo addio al calcio. La notizia era già nell'aria, considerando i sei mesi trascorsi dalla sua ultima avventura in campo, ed ora è arrivata anche la conferma del diretto interessato. Saluta e ringrazia tutti, non di certo nel modo che avrebbe desiderato e sognato per concludere una splendida carriera, ma l'ex attaccante sembra essere determinato a percorrere ora una nuova strada.

Oltre 500 presenze tra Serie A e Serie B, 186 reti nelle due massime categorie del calcio italiano, ed una storia che lo ha reso eroico soprattutto con le maglie di Bari, Empoli e Sassuolo. Proprio ad Empoli, dopo una parentesi alla Sampdoria, era ritornato nelle ultime due stagioni con l'obiettivo di aiutare la squadra ad ottenere la salvezza. In carriera ha giocato anche per Noicattaro, Salernitana, Siena e Virtus Entella. Per lui, anche due presenze e un gol in Nazionale. Di recente, Ciccio Caputo è tornato protagonista in campo nella nuova avventura della Kings League.

Ciccio Caputo dice addio, il messaggio sui social — "Ciao a tutti, eccoci qui. Sinceramente, avrei voluto fare questo discorso in un modo diverso, magari salutandovi con un gol e la mia esultanza che tanto ci ha unito, ma la vita a volte ci porta a fare scelte che maturano dentro di noi piano piano. Oggi sono qui, consapevole della strada che voglio percorrere nel mio futuro.

Questo, però, non significa che “Ciccio” sparirà. Anzi, è solo l’inizio di una nuova versione di me: un Ciccio più maturo, più consapevole e pronto a vivere nuove avventure, con il bagaglio di tutte le esperienze, i sacrifici, le gioie e le lezioni che questa carriera mi ha regalato. Devo ringraziare tutti voi, dal profondo del cuore.

Grazie a chi mi ha sostenuto e anche a chi mi ha criticato: perché è proprio dalle critiche che ho trovato la forza di migliorarmi, di andare oltre i miei limiti. Ringrazio le Società, i Presidenti, i Direttori, i Dirigenti, gli Allenatori, Staff e i miei compagni di squadra. A tutti voi che lavorate dietro le quinte e avete reso speciale ogni tappa del mio viaggio: A tutte le tifoserie delle squadre in cui ho giocato: grazie per avermi accolto, supportato e spronato. Un grazie speciale al mio procuratore, al mio avvocato e alla Fedele Management per essere stati sempre al mio fianco, e per continuare a credere in me anche oggi, mentre mi preparo a scrivere questo nuovo capitolo.

E poi, il ringraziamento più importante: alla mia famiglia. A mia moglie, ai miei tre figli, che sono il mio rifugio, la mia forza, la mia motivazione più grande. Grazie per esserci sempre stati, nei momenti belli e in quelli più difficili, per avermi sostenuto e per non avermi mai lasciato solo in questo lungo cammino. Oggi chiudo un capitolo importante della mia vita, ma ne apro uno nuovo con la stessa determinazione e la voglia di mettermi in gioco. So di poter contare su di voi, sul vostro affetto e il vostro supporto, che sono stati e saranno sempre la mia spinta più grande.

Non è un addio, è un nuovo inizio. Ci vediamo presto, più pronti e più forti che mai!".