Cittadella-Alcione, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Ecco come poter seguire la gara valida per la seconda giornata del Girone A del campionato di terza divisione in programma alle ore 21:00

Filippo Montoli 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 12:10)

La seconda giornata del Girone A della Serie C si apre con due anticipi del venerdì sera, uno dei quali è Cittadella-Alcione. Il match è in programma allo stadio Pier Cesare Tombolato alle ore 21:00 di stasera. La partita sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati a Bet365 in diretta streaming. Ecco le altre piattaforme dove vedere Cittadella-Alcione in diretta tv e streaming.

Cittadella-Alcione, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Il posticipo del Girone A di Serie C sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport e precisamente al canale 257 del telecomando. La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su Now. Infine, l'ultima alternativa è quella di seguire il match gratuitamente su Bet365. Basterà registrarsi tramite sito o app e iniziare a seguire la gara senza costi aggiuntivi.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Cittadella, retrocesso dalla Serie B, non ha cominciato al meglio la stagione che dovrebbe riportarli nella serie cadetta. In Coppa Italia di Serie C è stato eliminato nettamente dal Ravenna per 2-0, riuscendo a creare poche occasioni pericolose. In campionato, invece, è partito con un pareggio per 1-1 in casa della Virtus Verona, subendo gol al minuto 94.

L'Alcione, che ha concluso a metà classifica la scorsa stagione, ha al contrario iniziato molto bene. In Coppa Italia di Serie C ha sconfitto ai rigori l'Aurora Pro Patria in trasferta dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. In campionato ha avuto la meglio sulla Triestina, vincendo di misura per 1-0 grazie alla rete di Pitou al 14'.

Le probabili formazioni — Iori deve fare a meno dello squalificato Salvi, espulso nella gara contro la Virtus Verona. Il tecnico dei veneti dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Zanellati in porta. D'Alessio, Pavan, Redolfi e Crialese in difesa. La mediana sarà occupata da Vita e Barberis, mentre la trequarti da Bunino, affiancato sulle fasce da Gaddini e Anastasia. Unica punta Rabbi.

Cusatis al contrario è in grado di poter schierare la stessa formazione di settimana scorsa con il modulo di 4-3-1-2. Agazzi tra i pali. I terzini Bertolotti e Renault saranno affiancati dalla coppia centrale Pirola-Ciappellano. A centrocampo spazio a Lopes, Galli e Muroni. Pitou sulla trequarti darà man forte alle due punte Morselli e Zamparo.

CITTADELLA (4-2-3-1): Zanellati; D’Alessio, Pavan, Redolfi, Crialese; Vita, Barberis; Gaddini, Bunino, Anastasia; Rabbi. Allenatore: Manuel Iori.

ALCIONE (4-3-1-2): Agazzi; Bertolotti, Pirola, Ciappellano, Renault; Lopes, Galli, Muroni; Pitou; Morselli, Zamparo. Allenatore: Giovanni Cusatis.