La seconda giornata del Girone A della Serie C si apre con due anticipi del venerdì sera, uno dei quali è Cittadella-Alcione. Il match è in programma allo stadio Pier Cesare Tombolato alle ore 21:00 di stasera. La partita sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati a Bet365 in diretta streaming. Ecco le altre piattaforme dove vedere Cittadella-Alcione in diretta tv e streaming.
SERIE C
Cittadella-Alcione, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Il posticipo del Girone A di Serie C sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport e precisamente al canale 257 del telecomando. La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su Now. Infine, l'ultima alternativa è quella di seguire il match gratuitamente su Bet365. Basterà registrarsi tramite sito o app e iniziare a seguire la gara senza costi aggiuntivi.
Lo stato di forma delle due squadre—
Il Cittadella, retrocesso dalla Serie B, non ha cominciato al meglio la stagione che dovrebbe riportarli nella serie cadetta. In Coppa Italia di Serie C è stato eliminato nettamente dal Ravenna per 2-0, riuscendo a creare poche occasioni pericolose. In campionato, invece, è partito con un pareggio per 1-1 in casa della Virtus Verona, subendo gol al minuto 94.
L'Alcione, che ha concluso a metà classifica la scorsa stagione, ha al contrario iniziato molto bene. In Coppa Italia di Serie C ha sconfitto ai rigori l'Aurora Pro Patria in trasferta dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. In campionato ha avuto la meglio sulla Triestina, vincendo di misura per 1-0 grazie alla rete di Pitou al 14'.
Le probabili formazioni—
Iori deve fare a meno dello squalificato Salvi, espulso nella gara contro la Virtus Verona. Il tecnico dei veneti dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Zanellati in porta. D'Alessio, Pavan, Redolfi e Crialese in difesa. La mediana sarà occupata da Vita e Barberis, mentre la trequarti da Bunino, affiancato sulle fasce da Gaddini e Anastasia. Unica punta Rabbi.
Cusatis al contrario è in grado di poter schierare la stessa formazione di settimana scorsa con il modulo di 4-3-1-2. Agazzi tra i pali. I terzini Bertolotti e Renault saranno affiancati dalla coppia centrale Pirola-Ciappellano. A centrocampo spazio a Lopes, Galli e Muroni. Pitou sulla trequarti darà man forte alle due punte Morselli e Zamparo.
CITTADELLA (4-2-3-1): Zanellati; D’Alessio, Pavan, Redolfi, Crialese; Vita, Barberis; Gaddini, Bunino, Anastasia; Rabbi. Allenatore: Manuel Iori.
ALCIONE (4-3-1-2): Agazzi; Bertolotti, Pirola, Ciappellano, Renault; Lopes, Galli, Muroni; Pitou; Morselli, Zamparo. Allenatore: Giovanni Cusatis.
