derbyderbyderby calcio italiano Clamoroso Cesena: esonerato Mignani, il nuovo allenatore sarà Ashley Cole

Serie B

Clamoroso Cesena: esonerato Mignani, il nuovo allenatore sarà Ashley Cole

Clamoroso Cesena: esonerato Mignani, il nuovo allenatore sarà Ashley Cole - immagine 1
Il Cesena saluta Michele Mignani dopo il 2-2 contro il Frosinone. Sulla panchina degli emiliani arriverà l'inglese Ashley Cole
Luca Paesano
Luca Paesano Caporedattore 

Il Cesena cambia guida tecnica nel momento cruciale della stagione. La società romagnola ha deciso di esonerare Michele Mignani dopo l’ultimo turno di campionato ed il pareggio per 2-2 maturato contro il Frosinone. Il club ha scelto di voltare pagina affidando la panchina a un nome internazionale: Ashley Cole. L’ex terzino inglese, con un passato tra Arsenal, Chelsea e Roma, è pronto a iniziare la sua prima esperienza da allenatore in Italia.

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Sisal

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su Lottomatica, clicca qui

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Goldbet

Cesena, esonerato Mignani: in arrivo Ashley Cole

Clamoroso Cesena: esonerato Mignani, il nuovo allenatore sarà Ashley Cole- immagine 2
DERBY, INGHILTERRA - 13 OTTOBRE: Ashley Cole, vice allenatore della nazionale inglese, e Lee Carsley, allenatore della nazionale inglese, osservano la partita di qualificazione al Campionato Europeo Under-21 UEFA 2027 tra Inghilterra e Andorra al Pride Park di Derby, Inghilterra, il 13 ottobre 2025. (Foto di Nathan Stirk/Getty Images)
—  

La decisione di sollevare dall’incarico Michele Mignani è arrivata al termine di una partita che non ha soddisfatto la dirigenza, nonostante il punto conquistato. Il tecnico lascia il Cesena dopo 30 gare stagionali e 40 punti raccolti, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, con la squadra all’ottavo posto in classifica e ancora in lotta per i playoff. A confermare la scelta è il dg del Cesena Corrado Di Taranto dopo il pareggio contro il Frosinone: “Lo ringraziamo per quanto fatto e anche per l’ottima prestazione di oggi. Domani comunicheremo il nome del nuovo allenatore”.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto live e scoprire l'offerta Sisal.

Clamoroso Cesena: esonerato Mignani, il nuovo allenatore sarà Ashley Cole- immagine 3
Live Streaming

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto live e scoprire l'offerta Goldbet.

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto live e scoprire l'offerta Lottomatica.

Live Streaming
Live Streaming

Il nome a sorpresa per la panchina è Ashley Cole. L’ex difensore della nazionale inglese, che negli ultimi anni ha lavorato come vice allenatore dell’Under 21 dell’Inghilterra nello staff di Lee Carsley, è stato individuato come l’uomo giusto per dare una svolta alla stagione. Secondo le indiscrezioni, il tecnico sarebbe già arrivato in città e l’annuncio ufficiale è atteso a breve.

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Sisal

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su Lottomatica, clicca qui

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Goldbet

Leggi anche
Sassuolo-Bologna: il derby emiliano si accende: duello Berardi e Orsolini
Sassuolo-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA