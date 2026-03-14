Il Cesena saluta Michele Mignani dopo il 2-2 contro il Frosinone. Sulla panchina degli emiliani arriverà l'inglese Ashley Cole

Luca Paesano Caporedattore 14 marzo - 19:45

Il Cesena cambia guida tecnica nel momento cruciale della stagione. La società romagnola ha deciso di esonerare Michele Mignani dopo l’ultimo turno di campionato ed il pareggio per 2-2 maturato contro il Frosinone. Il club ha scelto di voltare pagina affidando la panchina a un nome internazionale: Ashley Cole. L’ex terzino inglese, con un passato tra Arsenal, Chelsea e Roma, è pronto a iniziare la sua prima esperienza da allenatore in Italia.

Cesena, esonerato Mignani: in arrivo Ashley Cole La decisione di sollevare dall’incarico Michele Mignani è arrivata al termine di una partita che non ha soddisfatto la dirigenza, nonostante il punto conquistato. Il tecnico lascia il Cesena dopo 30 gare stagionali e 40 punti raccolti, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, con la squadra all’ottavo posto in classifica e ancora in lotta per i playoff. A confermare la scelta è il dg del Cesena Corrado Di Taranto dopo il pareggio contro il Frosinone: “Lo ringraziamo per quanto fatto e anche per l’ottima prestazione di oggi. Domani comunicheremo il nome del nuovo allenatore”.

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Il nome a sorpresa per la panchina è Ashley Cole. L’ex difensore della nazionale inglese, che negli ultimi anni ha lavorato come vice allenatore dell’Under 21 dell’Inghilterra nello staff di Lee Carsley, è stato individuato come l’uomo giusto per dare una svolta alla stagione. Secondo le indiscrezioni, il tecnico sarebbe già arrivato in città e l’annuncio ufficiale è atteso a breve.