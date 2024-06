Claudio Ranieri: “Leicester? L’impresa l’ho fatta col Cagliari”

Non è trascorso neanche un mese dall’addio al calcio di Claudio Ranieri. L’allenatore romano ha lasciato il mondo pallonaro a modo suo, con l’ennesima impresa della sua carriera. Al termine del girone d’andata la salvezza...

Vincenzo Bellino Redattore 8 giugno - 08:00

Non è trascorso neanche un mese dall'addio al calcio di ClaudioRanieri. L'allenatore romano ha lasciato il mondo pallonaro a modo suo, con l'ennesima impresa della sua carriera. Al termine del girone d'andata la salvezza del Cagliari non era così scontato, eppure sir Claudio ha centrato un altro storico traguardo, dopo aver riportato i sardi in massima serie nella stagione precedente.

"Cagliari nel cuore" — Negli occhi di tutti resterà per sempre l'impresa inglese compiuta alla guida del Leicester con cui vinse la Premier League nella stagione 2015-2016, eppure Cagliari occupa un posto più importante nel cuore di Claudio Ranieri. L'ormai ex tecnico degli isolani, intervenuto al Festival della Serie A a Parma, ha ripercorso i magici momenti vissuti in Sardegna, a margine dell'evento Legendary Coach in cui ha condiviso il palco insieme ad Arrigo Sacchi e Fabio Capello.

"È stata un'esperienza meravigliosa. Tutti abbiamo lavorato per un unico scopo: società, giocatori, collaboratori e soprattutto i tifosi. Penso ancora di aver fatto la scelta giusta, non potevo scegliere momento migliore per uscire di scena. Leicester? Io capisco che quell'impresa resterà dappertutto, perché eravamo partiti per salvarci e abbiamo vinto il campionato contro super potenze, però scusatemi Cagliari resta nel mio cuore e io le imprese di Cagliari non le cambio con niente".

Del nuovo allenatore del Cagliari non vuol saperne: "Non entro in queste cose, ormai sto fuori. Deve avere le caratteristiche che il pubblico capisca e aiuti lui e la squadra, questa è l'unica cosa che mi sento di raccomandare ai tifosi. Cambiano i presidenti, i giocatori, ma chi resta sono i tifosi".