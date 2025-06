Comincia il Mondiale per l’Inter, dove vedere la sfida contro il Monterrey in Tv e streaming

Il girone E si apre con la partita tra Inter e Monterrey: guida alla sfida.

Lorenzo Maria Napolitano 14 giugno 2025 (modifica il 14 giugno 2025 | 18:34)

L'Inter, dopo la debacle in Champions League, si ripresenta su un grande palcoscenico internazionale. I nerazzurri sfideranno nel loro primo match del Mondiale per Club i messicani del Monterrey, alla prima partita di Cristian Chivu sulla panchina. Alla competizione hanno preso parte le migliori squadre del mondo, provenienti da ogni continente, ma non c'è dubbio che l'Inter ambisce ad arrivare quanto più lontano possibile.

Come arrivano le due squadre al Mondiale per Club — La stagione dei nerazzurri ha avuto due facce: nel cuore della stagione la formazione di Simone Inzaghi era in lotta per tutto, e con i grandi successi contro Bayern Monaco e Barcellona i tempi sembravano maturi per conquistare - nuovamente - tutto. La fine, però, è stata parecchio amara: non solo per la sconfitta in Champions League e per il secondo posto in Serie A, ma soprattutto per la pessima prestazione offerta nell'ultimo atto della principale competizione europea.

Il Monterrey, dal canto suo, ha vissuto una stagione altalenante. Nel'Apertura è stato strappato un quinto posto mentre la Clausura è terminata ai quarti di finale per mano del Toluca. Nella Concacaf Champions League, invece, è arrivata una pesante sconfitta contro i canadesi dei Whitecaps. Insomma, pur essendo una delle squadre più iconiche e prestigiose del centro-America, il Monterrey non si presenta al Mondiale per Club nel miglior momento della sua storia.

Visualizza questo post su Instagram

Le probabili formazioni del match — Per quanto riguarda i messicani, l'unico giocatore che si trovava ai box ha ufficialmente recuperato, parliamo di Carlos Salcedo, ex difensore della Fiorentina. Dunque, Domenec Torrent avrà il privilegio di una rosa al completo, il che gli permetterà di schierare il miglior undici possibile per affrontare l'Inter. I nerazzurri, invece, molto probabilmente non verrano subito stravolti in campo rispetto alle impostazioni di Inzaghi. Una possibile novità in mezzo al campo è Sucic, nuovo acquisto che, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, può agire in tutte e tre le posizioni del centrocampo. Il croato, quindi, potrebbe contendere una maglia sia a Barella che a Frattesi, ma anche a Mkhitaryan.

Monterrey (4-2-3-1) - Andrada; Chavez, Guzman, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Ambriz; Corona, Canales, Ocampos; Berterame. All: Domenec Torrent.

Inter (3-5-2) - Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Sucic, Dimarco (Luis Henrique); Thuram, Lautaro. All: Cristian Chivu.

Dove vedere Monterrey-Inter in Tv e streaming — La prima sfida del girone E del Mondiale per Club 2025 tra Inter e Monterrey sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Come tutte le altre partite, il match sarà trasmesso in chiaro, in diretta streaming e gratuitamente su Dazn, grazie ad un accordo esclusivo con la Fifa. La gara si terrà alle 03:00 di notte italiane di mercoledì 18 giugno ed ogni tifoso potrà seguire le emozioni del Mondiale su qualsiasi dispositivo connesso: smart Tv, smartphone, tablet o console.