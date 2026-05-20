Lucas Da Cunha fa sognare i tifosi del Como: il capitano elogia la straordinaria umanità di Fabregas e punta al miracolo Champions nell'ultima gara
Il Como festeggia la qualificazione in Europa tra canzoni, sorrisi e abbracci
Il Como sta vivendo una stagione semplicemente magica, culminata con una clamorosa qualificazione europea che sta facendo sognare un'intera città. A fare il punto su questa cavalcata trionfale è intervenuto Lucas Da Cunha, il trascinatore e capitano dei lariani. Intervistato dai microfoni di RSI Sport a margine di un evento dedicato al club tenutosi sul suggestivo lago di Lugano, il giocatore ha svelato tutte le ambizioni della squadra: "Se mi aspettavo una stagione del genere? All'inizio magari no, ma dopo come si era conclusa la passata stagione abbiamo capito di poter fare delle belle cose in Serie A". Ma l'appetito vien mangiando e il traguardo potrebbe diventare leggendario: "Quest'anno abbiamo iniziato bene, oggi siamo in Europa ma abbiamo ancora una partita che può essere utile per andare magari in Champions, vedremo. Siamo molto contenti".
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L'elogio a Fabregas: "Un fuoriclasse di umanità"Il segreto di questo incredibile successo porta inevitabilmente la firma di Cesc Fabregas. Da Cunha non ha risparmiato elogi al miele per il suo allenatore, esaltandone non solo il blasone calcistico, ma soprattutto lo spessore umano e relazionale. "Per me Fabregas rappresenta tante cose. Parliamo sempre della sua qualità da giocatore che ha vinto tutto, ma io voglio parlare anche della parte umana, perché per me è molto importante", ha spiegato il capitano. Un legame speciale nato fin dal primo giorno in cui il giocatore ha messo piede in rosa: "Quando sono arrivato a Como mi ha parlato subito, dicendomi che mi avrebbe aiutato se avessi avuto bisogno di qualcosa. È una persona incredibile e sul campo si vede il lavoro che oggi fa come allenatore".
L'orgoglio della fascia da capitanoUna crescita esponenziale, quella della società comasca, andata di pari passo con la maturazione personale e tecnica di Da Cunha, scelto proprio dal tecnico spagnolo per guidare e rappresentare lo spogliatoio. Diventare il capitano di un progetto sportivo così ampio e in continua espansione è stata per lui un'emozione inaspettata: "Non lo pensavo. All'inizio del campionato ho parlato col mister e mi ha detto che sarei stato il capitano". Una responsabilità enorme che il leader del Como ha accolto con dedizione assoluta: "Questo per me rappresenta tantissime cose e sono veramente fiero di indossare la fascia".
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