Il Como sta vivendo una stagione semplicemente magica, culminata con una clamorosa qualificazione europea che sta facendo sognare un'intera città. A fare il punto su questa cavalcata trionfale è intervenuto Lucas Da Cunha, il trascinatore e capitano dei lariani. Intervistato dai microfoni di RSI Sport a margine di un evento dedicato al club tenutosi sul suggestivo lago di Lugano, il giocatore ha svelato tutte le ambizioni della squadra: "Se mi aspettavo una stagione del genere? All'inizio magari no, ma dopo come si era conclusa la passata stagione abbiamo capito di poter fare delle belle cose in Serie A". Ma l'appetito vien mangiando e il traguardo potrebbe diventare leggendario: "Quest'anno abbiamo iniziato bene, oggi siamo in Europa ma abbiamo ancora una partita che può essere utile per andare magari in Champions, vedremo. Siamo molto contenti".

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L'elogio a Fabregas: "Un fuoriclasse di umanità"

Il segreto di questo incredibile successo porta inevitabilmente la firma di Cescnon ha risparmiato elogi al miele per il suo allenatore, esaltandone non solo il blasone calcistico, ma soprattutto lo spessore umano e relazionale. "Per me Fabregas rappresenta tante cose. Parliamo sempre della sua qualità da giocatore che ha vinto tutto, ma io voglio parlare anche della parte umana, perché per me è molto importante", ha spiegato il. Un legame speciale nato fin dal primo giorno in cui il giocatore ha messo piede in rosa: "Quando sono arrivato a Como mi ha parlato subito, dicendomi che mi avrebbe aiutato se avessi avuto bisogno di qualcosa. È una persona incredibile e sul campo si vede il lavoro che oggi fa come allenatore".

GENOVA, ITALIA - 26 APRILE: Lucas da Cunha di Como reagisce durante la serie A match tra Genoa CFC e Como 1907 allo Stadio Luigi Ferraris il 26 aprile 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

L'orgoglio della fascia da capitano

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Una crescita esponenziale, quella della società comasca, andata di pari passo con la maturazione personale e tecnica di, scelto proprio dal tecnico spagnolo per guidare e rappresentare lo. Diventare ildi un progetto sportivo così ampio e in continua espansione è stata per lui un'emozione inaspettata: "Non lo pensavo. All'inizio del campionato ho parlato col mister e mi ha detto che sarei stato il capitano". Una responsabilità enorme che il leader delha accolto con dedizione assoluta: "Questo per me rappresenta tantissime cose e sono veramente fiero di indossare la fascia".