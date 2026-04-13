Como-Inter ha regalato uno spettacolo ricco di gol e colpi di scena. Tuttavia, sugli spalti del Sinigaglia l'atmosfera ha superato il limite

Samuele Dello Monaco 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 13:12)

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha preso la parola per analizzare il KO casalingo subito per mano dell'Inter. Il pirotecnico 4-3 finale, tuttavia, non ridimensiona in alcun modo la grande prestazione offerta dagli uomini di Cesc Fabregas. A tenere banco nelle dichiarazioni del numero uno lariano, però, non è stato esclusivamente il calcio giocato: Suwarso è intervenuto con fermezza per stigmatizzare i reiterati insulti ai dirigenti dell'Inter piovuti dagli spalti, lanciando un messaggio di condanna netto e inequivocabile.

Lo spettacolo di Como-Inter — La sfida di Serie A è stata un autentico concentrato di emozioni e capovolgimenti di fronte. Il Como ha scelto di affrontare l'Inter a viso aperto, ribattendo colpo su colpo e mettendo in mostra quel calcio propositivo che sta diventando il marchio di fabbrica della gestione Fabregas. I padroni di casa hanno tenuto in bilico il risultato fino all'ultimo respiro, spaventando la corazzata nerazzurra. I sette gol complessivi raccontano di novanta minuti vibranti allo stadio Sinigaglia, dove il Como è capitolato solo di fronte al cinismo e alla maggiore esperienza degli avversari nei momenti cruciali del match, uscendo comunque dal campo a testa altissima e tra gli applausi del proprio pubblico.

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Le parole del presidente del Como — Nonostante la bellissima sfida in campo, il presidente lariano ha tenuto a condannare alcuni comportamenti dei tifosi di casa nei confronti delladirigenza dell'Inter, seduta sugli spalti del Sinigaglia. Queste le sue parole: "Nonostante il risultato finale, sono incredibilmente orgoglioso della nostra squadra. Ha dato tutto in campo e ha combattuto con vero onore. Questo è lo spirito che ci definisce. Tuttavia, l’orgoglio per la nostra prestazione non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d’onore nei confronti della delegazione avversaria. Capisco che il calcio porti emozioni intense, ma non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo. Il nostro è un Club con valori solidi e la dignità è uno di quelli più importanti. Questa dignità deve estendersi oltre il campo, verso i nostri avversari, i loro tifosi e soprattutto i loro dirigenti e rappresentanti. Sono nostri ospiti e meritano rispetto.

Scherni e insulti nella tribuna d’onore non rappresentano il club che stiamo costruendo. Minano i valori stessi che difendiamo. Lavoreremo per difendere questi valori, con fermezza e coerenza. Prenderemo le misure necessarie per garantire che questo standard venga rispettato. L’integrità del nostro club e il progresso della lega nel suo insieme dipendono dal rispetto reciproco. Chi non sarà in grado di rispettarlo non sarà il benvenuto. Cresciamo insieme, con dignità e integrità, dentro e fuori dal campo".