Como-Torino: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

Como-Torino si sfideranno in occasione della ventiduesima giornata di Serie A, sabato 24 gennaio presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 15:00. I padroni di casa vogliono confermarsi dopo il successo esterno contro la Lazio, mentre gli ospiti sono a caccia di riscatto, oltre che di punti per scalare la classifica. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Como-Torino, dove vedere la gara

La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Il momento delle due squadre

Il Como si trova al sesto posto in classifica e vanta 37 punti conquistati nelle prime ventuno giornate di campionato. Nell'ultimo incontro ha conquistato il successo sul campo della Lazio, ma arrivava dalla sconfitta con il Milan e il pareggio contro il Como. Pertanto, i tre punti con la Lazio hanno permesso ai lariani di riprende il buon cammino fatto fin qui e il match casalingo contro il Torino potrebbe diventare decisivo per raggiungere quota 40 punti.

Como-Torino: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
TURIN, ITALY - DECEMBER 8: Saul Coco del Torino FC in azione durante la partita di Serie A tra Torino FC e AC Milan allo Stadio Olimpico di Torino l'8 dicembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Stefano Guidi - Torino FC 1906 via Getty Images)

Il Torino invece è più indietro. La formazione di Baroni occupa il quattordicesimo posto con appena 23 punti raccolti. Le ultime sfide di campionato evidenziano un periodo negativo per i granata: tre sconfitte consecutive, fatta eccezione per la partita di andata di Coppa Italia vinta contro la Roma, rispettivamente rimediate contro Udinese, Atalanta e Roma. Invertire la rotta diventa ora fondamentale, per affrontare la seconda parte di stagione con più serenità.

Probabili formazioni di Como-Torino

Fabregas può contare sul ritorno di Douvikas al centro dell'attacco. Alle sue spalle ci saranno Paz, Baturina e Rodriguez. Nessun cambio in mediana dove Da Cunha e  Perrone sono certezza. Smolcic e Valle in vantaggio su Van Der Bremt e Moreno. Baroni invece, affida il centrocampo a IIkhan, sostenuto dall'esperienza di Vlasic e alla versatilità di Casadei. In avanti Ngonge e Adams punteranno la porta difesa da Butez.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Torino (3-5-2): Paleari; Tamese, Ismajli, Coco; Pedersen, Casadei, IIkhan, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. Allenatore: Marco Baroni

