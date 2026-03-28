Christian Comotto si conferma uno dei profili più promettenti del settore giovanile rossonero, mettendosi in luce anche in ambito internazionale. Il centrocampista classe 2008 ha trovato la sua prima rete con l’Italia Under 19, siglando un gol significativo nella sfida contro l’Ungheria. Entrato a partita in corso, ha saputo incidere con personalità, contribuendo al successo degli azzurri e dimostrando ancora una volta qualità tecniche e maturità non comuni per la sua età. Un segnale importante che rafforza la fiducia nei suoi confronti.

La stagione di Comotto allo Spezia

In forza allo Spezia, Comotto sta guadagnando spazio e sta trovando continuità con prestazioni sempre più convincenti. Il giovane centrocampista si sta distinguendo per dinamismo, visione di gioco e capacità di essere decisivo nei momenti chiave. Il Milan segue con grande attenzione la sua evoluzione, consapevole del potenziale di un talento che potrebbe rappresentare una risorsa importante per il futuro. <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTICHANNEL >>>