Il Napoli esce male dalla sconfitta contro il Bologna. Non tanto per la classifica, con i partenopei che avranno il Pisa nella prossima giornata per confezionare la qualificazione Champions. La squadra di Conte è apparsa fortemente demotivata, finendo per concedere ampie possibilità ad un Bologna smagliante, specie nel primo tempo.

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Il Napoli e la corsa Champions

La fiamma azzurra si era riaccesa nel momento in cuie compagni si erano ritrovati a 7 punti di distanza dall'Inter. La possibilità di riaprire lo scudetto aveva portato aria fresca e nuova motivazione. Ma dalla sconfitta contro la Lazio al Maradona, ilsi è sciolto, ha cominciato a perdere punti e la vittoria manca dal 6 aprile (escludendo la vittoria con la Cremonese). Lo stimolosi è disperso nell'aria, mettendo la parola fine su anche la minima speranza di rimonta.

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Un po' come il Milan, anche il Napoli sembra aver perso un po' di stimoli, con l'abbandono alla corsa Scudetto e un cuscinetto importante nella corsa Champions. Gli ultimi risultati, positivi per Como, Roma e Juventus, molto negativi per Milan e Napoli, hanno rimesso tutto in discussione. Seppur i partenopei siano in una posizione migliore rispetto ai rossoneri, la corsa alle grandi notti europee si è leggermente complicata.

Le parole di Conte

La sensazione, ma anche il rapporto con la storia, è che il ciclo Conte si possa essere chiuso. Non ufficialmente certo, ma le notizie che giungono e le esperienze passate dell'allenatore toscano tracciano la direzione. Il summit previsto nel post-Bologna, per pianificare la prossima stagione, è stato rimandato in attesa dell'aritmetica qualificazione in Champions League. Conte potrebbe lasciare Napoli al termine di questo secondo anno, seguendo la solita tradizione che vede il tecnico non restare più di due anni in una squadra: le parole del post partita contro i felsinei però rimescolano le carte sul tavolo.

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"Un Napoli tatticamente diverso? L'anno prossimo Dio vede e provvede". Questa la risposta di Antonio Conte, che sembra tenere un po' tutti con il fiato sospeso. L'eventuale addio con De Laurentiis non sembrerebbe poter essere burrascoso come nelle gestioni precedenti, sempre che avvenga. Da Napoli sembrano in rialzo le quote di una permanenza di Conte sulla panchina azzurra. È importante ricordare infatti, che il tecnico toscano ha ancora un anno di contratto. Sarà importante, paradossalmente, anche la finale di Coppa Italia. Dalle indiscrezioni sembrerebbe esserci qualche possibilità di vedere un faccia a faccia tra De Laurentiis e Malagò, in cui l'argomento Conte potrebbe interessare e non poco. Fu lo stesso Conte ad aprire le porte ad una possibilità chiamata della Nazionale. Il futuro dell'allenatore rimane un'enigma, con l'unica certezza che il Napoli deve chiudere il discorso Champions League.

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