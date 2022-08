Coppa Italia, il derby degli opposti: Lecce eliminato, Bari qualificato…

Entrambe le piazze sognano il derby, ma la prossima stagione vedrà il Lecce in A e il Bari in B. E la prossima? Nell'attesa, le due squadre pugliesi sapevano che, anche in caso di qualificazione di entrambe, non avrebbero potuto incontrarsi, per via del tabellone, in questa edizione della coppa Italia.