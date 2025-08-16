Coppa Italia, Palermo avanza ai rigori: Bardi eroe, Cremonese eliminata

In Coppa Italia è trionfo rosanero: Cremonese-Palermo finisce ai calci di rigore e la squadra di Inzaghi ha la meglio. Brutta serata per la Cremonese di Nicola, che ha da registrare ancora l'armonia di un gruppo nuovo. Ottimi segnali per Inzaghi.

Michele Bellame Redattore 16 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 03:21)

Nel primo turno della Coppa Italia, il Palermo ha superato la Cremonese dopo una serata calda allo Stadio Giovanni Zini: 0-0 nei tempi regolamentari e vittoria dei rosanero per 5-4 ai calci di rigore. Decisiva la parata di Bardi sull’ultimo tiro di Johnsen, che ha consegnato a Filippo Inzaghi il pass per il turno successivo. Formazioni iniziali: la Cremonese è scesa in campo con il 3-5-2 con Audero in porta, affiancando in avanti Bonazzoli e De Luca; il Palermo ha risposto con il consueto 3-4-2-1 di Inzaghi, con Pohjanpalo unica punta e dietro Gyasi e Le Douaron, partendo da Bardi fra i pali.

Cremonese - Palermo, il primo tempo: tanta tattica e poche emozioni L’avvio è stato tattico e privo di vere occasioni limpide: entrambe le squadre hanno provato a prendere ritmo senza lasciare spazi. La Cremonese ha spinto sulle fasce con i cross di Vandeputte e gli inserimenti di Pezzella, mentre il Palermo ha provato a sfondare con le giocate di Gyasi e qualche conclusione dalla distanza di Le Douaron. Al 43’ il Palermo ha dovuto sostituire Peda per infortunio con Diakité, episodio che ha interrotto il gioco alcuni minuti. Sul finire della frazione, al 45’+4, Gyasi ha firmato il primo tiro in porta della partita ma Audero ha risposto con prontezza; il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, con poche emozioni e moltissima attenzione difensiva da entrambe le parti.

Cremonese - Palermo, il secondo tempo: predominio rosanero La ripresa ha visto il Palermo alzare i ritmi e assumere il controllo territoriale: Inzaghi ha cambiato al 64’ inserendo Brunori e Palumbo per dare maggiore vivacità negli ultimi venti metri. La Cremonese ha risposto nella ripresa con cambi offensivi disegnati per aumentare l’impatto in attacco, ma i tentativi più pericolosi sono rimasti sporadici. Al 34’ Corona si è trovato a tu per tu con Audero ma il portiere ha salvato la porta lombarda; qualche minuto dopo Brunori ha sfiorato il gol da posizione favorevole, con l’assistente però a segnalare il fuorigioco. La partita è rimasta chiusa fino al quinto minuto di recupero, quando l’arbitro ha sancito la fine dei tempi regolamentari: 0-0 e due squadre pronte alla lotteria dei rigori, come previsto dal regolamento aggiornato.

Cremonese - Palermo, gli undici metri — La tensione si è sciolta solo dalla linea dei 11 metri, dove entrambe le squadre hanno mostrato freddezza sino all’ultimo confronto. Per il Palermo hanno segnato Brunori, Palumbo, Corona e Augello, mentre per la Cremonese hanno tradotto in rete i propri tiri Bondo, Vazquez, Floriani Mussolini e Terracciano. Decisivo è stato l’errore di Johnsen all’ultimo tentativo: Bardi ha respinto il tiro e ha consegnato la qualificazione ai rosanero, chiudendo la sequenza sul 5-4.