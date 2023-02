Coppa Italia, ultimi 10 anni: nel 74% dei casi avanza la squadra che gioca in casa

Ecco uno studio sulla Coppa Italia, in particolare sulla fase a eliminazione diretta in gara secca. Prendendo in esame le ultime 10 edizioni del torneo, è emerso che nel 74% dei casi a passare il turno negli ottavi e nei quarti di finale è la squadra che gioca in casa. Nello specifico, tra le big del campionato, la Juventus risulta la migliore in casa (100% di vittorie), seguita da Lazio (91%) e dalle nerazzurre Inter e Atalanta (85%). In trasferta, si conferma il primato dei bianconeri (60%), ma cambiano i club al secondo e terzo posto: Fiorentina (57%) e Milan (50%). Nella classifica complessiva la Vecchia Signora è in vetta per percentuale di vittorie in gara secca (90%), mentre la Roma occupa l’ultima posizione (52%).