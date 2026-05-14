Il calcio italiano sta vivendo il periodo più buio della sua storia. Per la terza volta di fila la nostra Nazionale non parteciperà ai Mondiali. Ma stavolta ci sarà un cambio al vertice. In vista dell'attesa rifondazione, le elezioni del prossimo 22 giugno decreteranno il nuovo presidente della FIGC. I due candidati in corsa sono Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Il favorito alla vittoria finale sembra essere l'ex presidente del CONI, che ha già presentato un programma volto a unire tutte le componenti del movimento e sostiene di avere già in tasca i voti necessari per essere potenzialmente eletto e iniziare il nuovo corso.

CORTINA D'AMPEZZO, ITALIA - 15 MARZO: Giovanni Malago, Presidente di Milano Cortina 2026, saluta durante la cerimonia di premiazione dello slalom maschile, nel nono giorno dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, presso il Centro Sciistico Alpino Tofane, il 15 marzo 2026 a Cortina d'Ampezzo, Italia. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

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Il Dream Team dirigenziale: Maldini e Gama

Giovannista già pensando ai possibili nomi che lo affiancheranno in, e si tratterebbe di un vero e proprio. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'aspirante presidente vorrebbe affidare il rilancio a profili di spessore, introducendo anche nel calcio uncon a capo un grandissimo uomo di calcio come Paolo, al quale è già stata chiesta una disponibilità formale. Per quanto riguarda la figura di, Malagò starebbe pensando ad una donna importantissima per il calcio, ovvero Sara. L'obiettivo è quello di ricalcare la scelta vincente fatta alcon Silvianel quadriennio 2021-2025.

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Il nodo del CT e la riforma stadi e giovani

Il piano di Malagò per la Figc: le ipotesi per il ct, le riforme su calciomercato e giovani https://t.co/4y6iamQEGx — Repubblica (@repubblica) May 14, 2026

Ma il tema che interessa di più a tutti i tifosi è quello del nuovo. Giovannicova un piano ambiziosissimo che porta il nome di Pep, il cui futuro alè in bilico. Tuttavia, lo spagnolo guadagnadi euro all'anno, una cifra irraggiungibile per laitaliana, anche con l'aiuto degli sponsor, visto che la sostenibilità resta un tema centrale.

Per questo motivo, Malagò guarda a possibili "Piani B" di grandissimo lusso, avendo già sondato allenatori del calibro di Allegri e Conte. A prescindere dal nome del CT, il programma spinge forte su due concetti imprescindibili per ricostruire il calcio italiano, ovvero l'utilizzo dei giovani e la modernizzazione degli impianti.

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