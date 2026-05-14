Giovanni Malagò punta alla presidenza della FIGC nelle elezioni del 22 giugno. Nel suo programma il Club Italia a Maldini e il sogno Pep Guardiola CT
Il calcio italiano sta vivendo il periodo più buio della sua storia. Per la terza volta di fila la nostra Nazionale non parteciperà ai Mondiali. Ma stavolta ci sarà un cambio al vertice. In vista dell'attesa rifondazione, le elezioni del prossimo 22 giugno decreteranno il nuovo presidente della FIGC. I due candidati in corsa sono Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Il favorito alla vittoria finale sembra essere l'ex presidente del CONI, che ha già presentato un programma volto a unire tutte le componenti del movimento e sostiene di avere già in tasca i voti necessari per essere potenzialmente eletto e iniziare il nuovo corso.
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Il Dream Team dirigenziale: Maldini e GamaGiovanni Malagò sta già pensando ai possibili nomi che lo affiancheranno in dirigenza, e si tratterebbe di un vero e proprio Dream Team. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'aspirante presidente vorrebbe affidare il rilancio a profili di spessore, introducendo anche nel calcio un Club Italia con a capo un grandissimo uomo di calcio come Paolo Maldini, al quale è già stata chiesta una disponibilità formale. Per quanto riguarda la figura di vice, Malagò starebbe pensando ad una donna importantissima per il calcio, ovvero Sara Gama. L'obiettivo è quello di ricalcare la scelta vincente fatta al CONI con Silvia Salis nel quadriennio 2021-2025.
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Il nodo del CT e la riforma stadi e giovaniMa il tema che interessa di più a tutti i tifosi è quello del nuovo Commissario Tecnico. Giovanni Malagò cova un piano ambiziosissimo che porta il nome di Pep Guardiola, il cui futuro al Manchester City è in bilico. Tuttavia, lo spagnolo guadagna 24 milioni di euro all'anno, una cifra irraggiungibile per la Federcalcio italiana, anche con l'aiuto degli sponsor, visto che la sostenibilità resta un tema centrale.
Il piano di Malagò per la Figc: le ipotesi per il ct, le riforme su calciomercato e giovani https://t.co/4y6iamQEGx— Repubblica (@repubblica) May 14, 2026
Per questo motivo, Malagò guarda a possibili "Piani B" di grandissimo lusso, avendo già sondato allenatori del calibro di Allegri e Conte. A prescindere dal nome del CT, il programma spinge forte su due concetti imprescindibili per ricostruire il calcio italiano, ovvero l'utilizzo dei giovani e la modernizzazione degli impianti.
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