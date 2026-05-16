La Cremonese è pronta a giocarsi tutto. Mancano solamente due giornate alla fine del campionato e ha l'obbligo di vincerle tutte e pregare. Sperare in un passo falso del Lecce. Il primo step è a Udine: contro l'Udinese, la squadra di Giampaolo proverà a trovare quella vittoria che terrebbe vive le speranze salvezza. Il tecnico grigiorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Ecco le sue parole.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Cremonese, Giampaolo: "Dobbiamo vincerle tutte"

ha spiegato come la squadra abbia vissuto giorni complicati dopo la sconfitta contro la, sottolineando il lavoro svolto soprattutto dal punto di vista mentale: “Dopo la sconfitta all’ultimo secondo con la Lazio la squadra ha faticato a riprendersi in preparazione al Pisa, è stato difficile rimettere a posto i cocci dal punto di vista psicologico. È stata una settimana impegnativa di lavoro sui calciatori, sul rapporto di fiducia e sulle partite da giocare”.

PARMA, ITALIA - 21 MARZO: Marco Giampaolo allenatore della US Cremonese durante la Serie A match tra Parma Calcio 1913 e US Cremonese allo Stadio Ennio Tardini il 21 marzo 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

L’allenatore della Cremonese ha poi ribadito l’importanza assoluta della trasferta di Udine nella corsa salvezza: “Il punto in più del Lecce è oro, chiaramente hanno un vantaggio rispetto a noi. E anche in questa trasferta non abbiamo margine di errore, la via è tracciata e non ci sono deviazioni. Dobbiamo percorrere questa strada”. Sull’avversario, Giampaolo ha aggiunto: “L’Udinese è una squadra forte, che ha saputo ottenere risultati importanti quest’anno. Sarà fondamentale sbagliare poco, avere tanta attenzione nei dettagli”.

"Gigi Simoni ha fatto la storia, vogliamo seguire le sue orme"

Nel corso della conferenza,ha parlato anche del, recuperato per la sfida controdopo alcuni problemi fisici accusati in settimana: “Vardy per valore assoluto è un giocatore che qualsiasi allenatore e club vorrebbe”. Parole importanti anche per la coppia offensiva formata con: “A casa hanno portato tanto pane sin qui, ma il lavoro va concluso. Bisogna aggiungere ancora qualcosa”. Infine, il tecnico grigiorosso ha ricordato, unico allenatore capace di conquistare unacon lain Serie A: “Se sono venuto a Cremona due mesi fa l’ho fatto per lottare per quell’obiettivo. È stata una full immersion dedicata alla Cremonese. Gigi Simoni ha fatto la storia, noi siamo qui a lottare e non ci tiriamo indietro”. Chiusura polemica invece sulle voci circolate nei giorni scorsi sulla partita contro: “Sono cose che si dicono al bar… Penso che sia tutta prostituzione intellettuale”.

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365