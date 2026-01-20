derbyderbyderby calcio italiano Cremonese, Nicola dopo il pari col Verona: “Dimostrazione importante dopo la sconfitta con Juve”

Cremonese, Nicola dopo il pari col Verona: “Dimostrazione importante dopo la sconfitta con Juve”

Dopo il buon pareggio a reti bianche ottenuto contro il Verona, Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi
Luca Paesano
Luca Paesano Caporedattore 

Cremonese, Nicola dopo il pari col Verona: “Dimostrazione importante dopo la sconfitta con Juve”- immagine 2

Finisce in parità e senza gol la sfida dello Zini tra Cremonese e Verona, con le due squadre che non si fanno male e si dividono la posta in palio. Un punto importante per la formazione grigiorossa, che arriva in risposta alla pesante sconfitta rimediata a Torino contro la Juventus nel turno precedente. Al termine della gara, Davide Nicola, che ha assistito alla gara dalla tribuna per via della squalifica, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi uomini.

