Cremonese, Nicola verso l’Inter: “Affrontiamo dei marziani, siamo un po’ in difficoltà”

Vigilia di campionato per la Cremonese, che domani pomeriggio, alle ore 18:00, ospiterà l'Inter allo Zini. Una sfida senza dubbio complicata per i grigiorossi, che vanno alla ricerca di una reazione dopo la sconfitta dell'ultimo turno contro il Sassuolo e, in generale, alle difficoltà dell'ultimo periodo. Dopo un grande primo terzo di stagione, infatti, la formazione di Davide Nicola ha portato a casa soltanto 3 punti nelle ultime 8 giornate di Serie A. Quest'oggi, il tecnico della Cremonese è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani.