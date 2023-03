Cremonese, pareggio 2-2 contro la Spal in un test amichevole

Grigiorossi in gol con Ciofani e Buonaiuto, dopo il momentaneo doppio vantaggio dei ferraresi. Da segnalare l’uscita al 22’ di Chiriches per problemi muscolari.

Si è concluso 2-2 il test amichevole tra Cremonese e Spal, giocato ieri pomeriggio al Campo Sportivo "Soldi" di Cremona, in via Postumia. Privo di Charles Pickel (out per febbre) e Okereke (non al meglio) mister Davide Ballardini ha schierato un 3-4-1-2 con Buonaiuto a supporto di Dessers e Afena-Gyan. Nel primo tempo gli ospiti sono andati in vantaggio con Moncini e Rauti. Una doppia marcatura dopo soli nove minuti di gioco.