Cresce l’attesa per il derby femminile: Roma-Lazio in campo oggi alle 15:30

Andrà in scena quest'oggi, alle 15:30, il derby della capitale tra Roma e Lazio, big match della decima giornata di Serie A Femminile.

Luca Paesano 17 novembre 2024 (modifica il 17 novembre 2024 | 11:52)

Mentre i campionati maschili sono fermi per concedere spazio agli impegni delle Nazionali, il calcio femminile non si ferma e, anzi, è pronto a regalare un altro weekend di spettacolo. Il decimo turno di Serie A si è aperto ieri con il pareggio tra Napoli e Fiorentina e il 3-0 esterno dell’Inter in casa della Sampdoria. Oggi, però, tutti gli occhi saranno concentrati sull’attesissimo derby della Capitale.

Roma-Lazio, oggi in scena l'attesissimo derby della Serie A Femminile — "Il derby non si gioca, si vive". È questo lo slogan scelto dalla FIGC per presentare il big match della decima giornata della Serie A Femminile tra Roma e Lazio. Al “Tre Fontane” arriva la formazione biancoceleste, che proverà ancora una volta a fermare la cavalcata delle giallorosse verso la contesa del titolo. All’andata finì con uno spettacolare 2-2 tra le due squadre, con le reti di Bihan e Castiello da una parte e con quelle di Giacinti e Linari (in extremis, al 92’) dall’altra. La speranza, chiaramente, è che Roma e Lazio possano replicare anche oggi lo stesso show del 30 agosto.

Per quanto riguarda le classifiche delle due squadre, la formazione di Alessandro Spugna occupa la quarta posizione con 18 punti e con un successo aggancerebbe l’Inter al terzo posto, andrebbe a -1 dalla Fiorentina seconda, e resterebbe in scia della Juventus capolista. Grassadonia va invece alla ricerca di punti per insidiare Milan e Como nella caccia ad un posto per la poule scudetto. Le biancocelesti hanno conquistato 6 punti nelle prime 9 giornate.

L’attesissimo derby femminile tra Roma e Lazio andrà in scena oggi pomeriggio, alle ore 15:30, in un “Tre Fontane” che si preannuncia gremito. La sfida sarà trasmessa come sempre su DAZN, così come tutte le altre gare del campionato di Serie A femminile, ma non solo. Sarà possibile seguire il match anche in chiaro, su Rai 2, o in streaming, su RaiPlay.