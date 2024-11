Crotone, quindici daspo: costrinsero i giocatori a togliere la maglia

Intimarono i giocatori della propria squadra a togliersi le maglie dopo la sconfitta inflitta a Picerno, in Basilicata: il questore di Potenza ha emesso quindici daspo nei riguardi di altrettanti tifosi calabresi. Nello stesso provvedimento, è stato emesso un divieto per due tifosi picernesi che avevano acceso materiale pericoloso durante la partita.

Picerno-Crotone, quindici tifosi calabresi daspati

Dopo la sconfitta per 2-0 a Picerno (Potenza) e l'eliminazione dai play-off di Serie C, avvenuta il 7 maggio scorso, i giocatori del Crotone furono costretti a togliersi le maglie e a lasciarle sul campo dello stadio Curcio. Le misure di divieto di accesso agli stadi variano da uno a otto anni e comprendono l'obbligo di firma presso la Questura per ogni incontro del Crotone (Serie C, girone C). Inoltre, grazie agli accertamenti dell'Anticrimine di Potenza, è emerso che alcuni tifosi protagonisti del sopracitato episodio, erano stati già in passato destinatari di provvedimenti analoghi.