Da Rose Villain a Rihanna: i tifosi vip di Juventus-Inter

Da Rose Villain a Rihanna passando per Valentino Rossi: sono tanti i tifosi vip tifosi della Juventus e dell'Inter, le due squadre che si sfideranno nel derby d’Italia a Torino. Ecco chi sono gli spettatori d’eccezione

Lisa Semilia 16 febbraio 2025 (modifica il 16 febbraio 2025 | 15:34)

A Torino, ore 20.45, andrà in scena un gran classico della nostra Serie A: Juve-Inter. Il derby d’Italia, da sempre tra le partite più sentite e attese dagli amanti del calcio e dalle tifoserie contrapposte, si sta per giocare. Ma a seguire quella che per molti è la partita del cuore ci saranno anche dei tifosi d’eccezione, chi tra i Vip si schiera da una parte all’altra del “campo”? Scopriamolo insieme. Dall’Allianz Stadium a… Sanremo è un attimo. Si è appena conclusa la 75esima edizione del Festival della canzone italiana, e sono molti i cantanti in gara con una spiccata fede bianconera o nerazzurra. Iniziamo da lì.

JUVE-INTER A SANREMO — Partiamo con chi il nero e l’azzurro ce l’ha nel sangue, e forse la scelta del colore dei capelli non è poi neanche tanto un caso. La cantautrice milanese Rose Villain, che a Sanremo ha partecipato con la sua Fuorilegge, è un’accanita tifosa nerazzurra. Alla domanda se avesse preferito vedere l’Inter in Serie B o trionfare al Festivalnon ha esitato a scegliere l’ultima opzione, ma ha poi specificato che si tratta di due cose impossibili: “l'Inter non retrocederà e io non vincerò Sanremo. Nell'impossibilità ho detto son qua… ma sono super tifosa. Forza Inter sempre”. E senza lasciare il palco più famoso d’Italia passiamo a una juventina d’oc: Francesca Michielin. La cantante veneta ha da sempre professato la sua fede bianconera e lo ha rimarcato anche nella scelta di annunciare la partecipazione al Festival sui social in modo particolare, ovvero postando un'immagine storica di Platini con la maglia bianconera della stagione 1984-85, quando il main sponsor principale sulla casacca era Ariston, aggiungendo la didascalia: "Ci vediamo lì" #Sanremo 2025. È vero amore. Ma non è l’unica tifosa della squadra di Motta presente a Sanremo. Il terzo classificato Brunori è bianconero, gli fa compagnia anche Francesco Gabbani. Il cantante di Carrara non ne ha mai fatto mistero, anzi ha spesso fatto riferimento alla propria fede calcistica e al debole per il suo concittadino Gigi Buffon, ex bandiera bianconera, che ha poi incontrato coronando il suo sogno. Altra tifosa interista sul palco è Francesca Mesiano, che insieme a Fausto Lama forma il duo Coma_Cose. Il tifo tra loro però è una piccola divisione, lui milanista e lei tifosissima nerazzurra, amore nato grazie al colpo di fulmine per Ronaldo il Fenomeno.

PRESENTATORI E VIP BIANCONERI VS NERAZZURRI — Ma i cantanti protagonisti del Festival appena concluso non sono gli unici che si sono “schierati”, tra i sostenitori nerazzurri più accaniti troviamo Max Pezzali e Tananai. Entrambi hanno partecipato anche a una cena di Natale della società, intonando in chiave nerazzurra la famosa canzone del cantautore di Pavia Gli anni. Un altro storico tifoso interista è Francesco Renga, insieme a Sfera Ebbasta e… Vasco Rossi e Luciano Ligabue, due nomi di un certo calibro. Inoltre segnaliamo anche Adriano Celentano ed Enrico Ruggeri. Sull’altro versante troviamo Eros Ramazzotti, da sempre uno sfegatato tifoso juventino, e una star internazionale che di certo non ha bisogno di presentazioni: Rihanna. La popstar delle Barbados è una grande appassionata di calcio, ha spesso interagito via social con i giocatori della Juve e postato foto con la maglia della Vecchia Signora e allo Stadium. Sono tanti anche i presentatori, i conduttori e gli attori che tifano Juve. Tra questi troviamo Ezio Greggio, Massimo Giletti, Luca Argentero, Luca Ward, Flavio Briatore, Pippo Baudo, Linus, Luca Argentero, Michelle Hunziker e Luciana Littizzetto. Menzione speciale per l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto, che è stata in passato volto di JTv e madrina dell'inaugurazione dello Juventus Stadium. Tornando ai nerazzurri possiamo definire capo ultras della Curva spettacolo Paolo Bonolis, da sempre tifoso super attivo, ma anche Alessandro Cattelan, Fabio De Luigi, Nicola Savino a altri due grandi presentatori come Amadeus e Fiorello. Valentino Rossi, Alex Schwazer, Filippo Magnini condividono la fede nerazzurra insieme a Belen Rodriguez, e la sorella Cecilia, Francesco Facchinetti, Fabrizio Corona e Elisabetta Canalis.