Empoli, D’Aversa: “Giocheremo in un ambiente molto caldo”

D'Aversa, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa della sfida complicata di campionato contro il Lecce, sua ex squadra.

Gennaro Dimonte 7 novembre - 13:39

Dare seguito alla vittoria contro il Como e lasciare alle spalle il piccolo periodo negativo. Questa la priorità per l'Empoli, di scena al "Via del Mare" contro il Lecce in uno scontro fondamentale per le sorti di entrambe venerdì 8 novembre. I toscani stanno comunque facendo bene in questo campionato e sono abbondantemente nella parte media della classifica con 14 punti. L'allenatore Roberto D'Aversa ha analizzato in conferenza stampa tutte le insidie che questo match si porterà dietro.

Empoli, le parole di D'Aversa — Roberto D'Aversa, in conferenza stampa, ha presentato il match tra il suo Empoli e il Lecce in trasferta: "Questa sarà una partita importante in un ambiente caldo che in casa spinge tanto. Dovremo tenere a bada il loro entusiasmo e tenere bene il campo. Da ex la sento di più, lì ci ho vissuto e ho mandato i miei figli a scuola. Sicuramente ritroverò tanti amici, non posso dimenticare le partite da allenatore giallorosso contro Milan e Lazio".

"Siamo ancora lontani dall'obiettivo, pensiamo per step. Non abbiamo potuto riposare tanto, il calendario non è stato clemente con noi ma ce ne faremo una ragione. Il Lecce ha cambiato tanto e si difende in maniera compatta, hanno giocatori di gamba. Sarà fondamentale avere lucidità nei momenti chiave. Bene in difesa? Ma male in attacco, dobbiamo migliorarci sotto tutti gli aspetti".