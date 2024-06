David Duris con la Slovacchia a Euro 2024: esordio per un giocatore dell’Ascoli

Nonostante la retrocessione arriva una minima soddisfazione per i bianconeri

La Slovacchia sarà una delle 24 protagoniste di Euro 2024. Francesco Calzona, dopo la parentesi da traghettatore al Napoli, torna a fare quello che stava facendo anche prima e durante l'esperienza da tecnico all'ombra del Vesuvio. Non stupisce la chiamata di Stanislav Lobotka ma tanto quella di David Duris.

Prima assoluta invece per l'Ascoli, che nonostante la retrocessione in Lega Pro porta a Euro 2024 lo slovacco David Duris. Non era mai successo prima né a un Europeo né a un Mondiale. Lo riporta il noto giornalista esperto di statistiche, Giuseppe Pastore sui suoi profili social. Ecco tutti gli altri convocati nella lista pubblicata dalla nazionale.