Derby di Milano Primavera, l’antipasto di Supercoppa va ai nerazzurri di Chivu

Grandi protagonisti nei derby di Milano degli ultimi anni, Christian Chivu e Ignazio Abate si danno battaglia anche nel campionato Primavera. Owusu la decide ma Fontanarosa salva sulla linea dal pareggio ormai fatto.

Emanuele Landi

Inter-Milan, valido per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1, è un piccolo antipasto del derby di Milano che arriverà mercoledì a Riyad per la Supercoppa Italiana. Le squadre di Chivu e Abate, a differenza dei grandi, però, navigano nelle zone basse della classifica e la sfida vale per non scivolare in basso. Vince l'Inter per 1-0: il gol decisivo è di Owusu. Grandi emozioni nel finale con l'occasione di Sia e il destro murato di El Hilali. Sfida dove non mancano le emozioni: occasioni reciproche già nel primo tempo, tra cui la traversa nerazzurra con Kamate e le scorribande rossonere del capitano El Hilali, reduce dal super gol col Napoli.

Al 33' Owusu si inventa la rete che batte Nava, spiazzato dalla deviazione di Bartesaghi. Vantaggio giusto per i Campioni d'Italia in carica, quest'anno in difficoltà come i rivali cittadini. Maluccio in campionato ma bene in Youth League sia la squadra di Chivu che quella di Abate. Grande attenzione nel derby di Milano per Iliev e Owusu da una parte e El Hilali e Gala dall'altra che il popolo dei social invoca in prima squadra.

E mercoledì il Derby di Milano dei grandi — Al Konami Youth Center la sfida rappresenta comunque il Derby di Milano, anche se giovanile, e nessuno lo vuole perdere. Partita combattuta e ben diretta dal fischietto Bonacina. Nel primo tempo gioca meglio la squadra di casa mentre nel Milan brillano Nava e Gala in mezzo al campo. Nella ripresa i rossoneri, oggi in bianco, cercano di trovare sortite offensive grazie ai guizzi dei suoi attaccanti ma il muro nerazzurro tiene nonostante l'uscita dopo un'ora di Kamate. Grande rammarico per l'azione mal gestita da Scotti.

Occasione finale clamorosa per il pari del Milan: il tiro di Sia viene salvato sulla linea da Fontanarosa all'inizio dei minuti di recupero. La vittoria vale il sorpasso al dodicesimo posto in classifica e l'uscita dalla zona play-out per l'Inter U19, che come nelle rispettive prime squadre, vanno a braccetto in classifica con i cugini. E mercoledì si assegna il primo trofeo della stagione nel derby in Arabia Saudita. Dopo Chivu contro Abate, sarà la volta di Inzaghi vs Pioli.