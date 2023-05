5 Daspo prima della finale playoff: derby caldo a Senigallia contro il Fano

Aperte le prevendite dei biglietti per la finale-derby playoff. Intanto per gli scontri di aprile tra tifoserie durante Vigor Senigallia-Alma Juventus Fano, scattano i Daspo per gli ultras

di Bruno Bertucci -

Arrivano notizie confortanti per il derby sentitissimo in Serie D. Allo stadio Bianchelli di Senigallia la Vigor affronterà il Fano per una partitissima decisiva ai fini dei play off di categoria: la finale.

Prezzi ridottissimi per la stracittadina

La decisione che arriva è di quelle importanti, anche i tifosi ospiti potranno comprare il biglietto e accedere all'impianto per sostenere la propria squadra.

La prevendita è già iniziata ed i prezzi sono alla portata di tutti quanti: si va da un minino di 10 € ad un massimo di 20 €. L'unica incognita, purtroppo, rimane quella meteorologica. Tutte e due le tifoserie aspettano con ansia la partita dell'anno.

Intanto per gli scontri avvenuti il 2 aprile tra le tifoseria della Vigor Senigallia e dell’Alma Juventus Fano, in occasione della partita di calcio giocata a Fano, il personale del Commissariato di Polizia in collaborazione con quello di Fano, ha compiuto indagini complesse coordinate dalla Procura della Repubblica di Pesaro volte all’identificazione di coloro che si sono affrontati in quella occasione. L’indagine ha permesso di individurare 12 persone, tra cui 5 appartenenti alla tifoseria locale, che sono state deferite all’Autorità Giudiziaria.