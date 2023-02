A Candela, in Puglia: prima sede di calcio intitolata a Luca Vialli

Sembra ieri quando Gianluca Vialli incantava il mondo intero con la sua tenacia. Un inno alla vita costante, che stimolava un po' tutti noi a riflettere su come viviamo realmente la quotidianità. Inutile negarlo, la sua testimonianza di vita resterà incisa per l'eternità, come se il tempo non si fosse mai fermato. Lo scorso 6 gennaio, il mondo intero si è fermato a celebrare il campione, commovendo addetti ai lavori e non solo. L'Heraclea calcio (club che milita in prima categoria Campana), ha voluto lanciare un messaggio chiaro, affinché quanto di buono si sta facendo non vada perduto.