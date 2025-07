Alan Kean firma con la Nuova Sondrio di Marco Amelia: è il nipote di Moise

Cresciuto nei vivai di Juventus, Alessandria e Novara, il nipote di Moise Kean approda alla corte di Marco Amelia pronto per una carriera sfavillante

Stefano Sorce 9 luglio - 11:18

La Nuova Sondrio piazza un innesto che non passerà inosservato, almeno per chi ha orecchio per i cognomi “pesanti” del calcio italiano. Il club del presidente Michele Rigamonti ha infatti ufficializzato l’arrivo di Alan Kean, esterno di centrocampo classe 2007. Un colpo che unisce prospettiva tecnica e inevitabile curiosità mediatica.

Alan è infatti il nipote di Moise Kean, l’ex attaccante della Juventus reduce da una brillante stagione alla Fiorentina. Seppur in campo occupino ruoli diversi, Alan gioca da esterno di centrocampo, la potenza fisica e l’atletismo sembrano un tratto di famiglia. E proprio questo ha attirato l’interesse della dirigenza valtellinese, sempre attenta a scommettere su giovani di qualità.

La Nuova Sondrio di Amelia punta in alto con Alan Kean, nipote di Moise — Nato a Biella, Alan Kean ha compiuto la sua formazione calcistica in piazze di assoluto rilievo: ha militato nei settori giovanili di Juventus, Alessandria e, più recentemente, Novara. Ora, grazie all’intuito del direttore sportivo Christian Salvadori, il giovane talento ha scelto di iniziare la sua avventura tra i grandi con la maglia della Nuova Sondrio, sotto la guida di Marco Amelia, tecnico confermato dopo la tranquilla salvezza ottenuta nella scorsa stagione in Serie D. La sua determinazione traspare anche al di fuori dal campo: sul suo profilo Instagram, Alan ha scelto come motto personale “I gotta protect my energy”, a conferma di una mentalità già matura, concentrata su obiettivi e crescita costante, qualità sempre più richieste nel calcio moderno.

Ma non è l’unico volto nuovo. In Valtellina è sbarcato anche Davide Curti, centrocampista milanese classe 2006, cresciuto nei vivai di Inter e Pro Sesto. Due innesti giovani e strutturati che lasciano intuire la volontà del club di puntare su un mix di talento e prospettiva. La rosa per il prossimo campionato prende così forma, con l’ambizione di alzare l’asticella rispetto alla scorsa stagione. La società sta lavorando con metodo per costruire un gruppo coeso e competitivo, pronto a regalare nuove soddisfazioni ai tifosi biancazzurri. E se il buongiorno si vede dal cognome, a Sondrio possono sorridere: con un Kean in più, i biancazzurri sperano di correre forte.