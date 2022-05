Anche contro il Savoia: a Napoli è scoppiata una gran voglia di derby

Le calciatrici per non scendere, i ragazzi per salire

Redazione DDD

Non c'è solo il derby salvezza nella Serie A femminile fra Napoli e Pomigliano.

Napoli United e Savoia si preparano infatti, nel campionato di Eccellenza, a Torre Annunziata, al secondo match dei play off. Una gara attesissima dalle tifoserie. Il Napoli United di Maradona junior è in forma, ma lo sono anche gli avversari del Savoia che sperano nel colpaccio