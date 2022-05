Femminile, derby crudele: una fra Napoli e Pomigliano retrocederà…

Napoli Femminile, Goldoni: "Il derby salvezza lo giochiamo in casa: siamo più vive che mai"

Sabato 14 maggio alle 14.30 scendono in campo Napoli e Pomigliano. Una delle due uscirà salva dal derby, l'altra invece...Botteghini stadio chiusi a Cercola, i biglietti hanno un costo di 10 euro per gli adulti e di 5 euro invece sia per le donne che per i ragazzi dai 14 ai 17 anni. Eleonora Goldoni, dal fronte Napoli, carica la sfida: “Dopo la vittoria di Empoli la squadra è più viva che mai, stiamo lavorando come ogni settimana ma certamente con più entusiasmo. Ci aspetta un derby che vale la salvezza in casa nostra: se non è entusiasmante una gara come questa! Il Pomigliano è una squadra che si è sempre mostrata molto unita, ma soprattutto agguerrita e determinata. Questo potrà esserci utile, perché stimolerà ulteriormente la nostra mentalità combattiva".