Castrovillari: caccia alla fideiussione per evitare la clamorosa fine del club

Sono ore di apprensione in casa Castrovillari, alla disperata ricerca di una fideiussione per completare l’iscrizione al campionato di Serie D

Una corsa contro il tempo per evitare una clamorosa esclusione. E’ l’amaro destino del Castrovillari Calcio, alla disperata ricerca di una fideiussione per evitare l’esclusione dalla Serie D. Nella giornata del 15 luglio, l’amministrazione comunale di Castrovillari ha comunicato di aver avuto la disponibilità, da parte di terzi, a trasmettere le somme necessarie.

Il Sindaco, Domenico Lo Polito, ha ricordato che è stata data la disponibilità di ascoltare i soci in merito ad eventuali novità sull’assetto societario. Sempre giovedì, la società ha confermato che nessuno si era fatto avanti per rilevare il club. Ricordiamo che senza fideiussione l’iscrizione al campionato, il cui termine scade il 22 luglio, non può avvenire. Questo renderebbe inoltre vane eventuali costruzioni di altre società.