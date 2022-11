Centinaia vogheresi a Pavia per il derby di “una volta”: tensioni e spintoni sedati dalla Polizia

Al derby Pavia-Vogherese fuori dallo stadio interviene la polizia per separare le tifoserie: qualche scontro all’arrivo dei vogheresi sotto la curva del Pavia

Derby tra Pavia e Vogherese ai piani alti dell'Eccellenza: 1.076 tifosi per una sfida storica, caratterizzata da una forte rivalità. Entrambe le curve hanno sostenuto le rispettive squadre in modo caloroso per tutta la durata del match.