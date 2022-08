Coppa Italia, è subito derby: prevendita totale per Fanfulla-Sant’Angelo Lodigiano

Intanto, come conferma Il Cittadino di Lodi, per tutti i biglietti del derby di Coppa Italia Fanfulla-Sant’Angelo è stata organizzata la prevendita. Non solo per quelli della curva riservata ai supporter barasini, come era stato definito in un primo tempo dopo l’incontro mattutino tra i rappresentanti delle forze dell’ordine e i dirigenti delle società. A partire proprio da giovedì 18 agosto, e sino a sabato, nella sede del Sant’Angelo presso lo stadio “Chiesa” vengono venduti i tagliandi per la curva. I tagliandi per gli altri settori saranno acquistabili, in prevendita, presso la segreteria della “Dossenina” giovedì e venerdì pomeriggio e sabato mattina.