Coppa Italia Serie D, torna il derby storico tra la Castellanzese e il Legnano

I padroni di casa di Castellanza hanno dalla loro un progetto ambizioso che dura da anni ed ha cementificato il rapporto tra squadra e tifoseria. Per il derby, al “Giovanni Provasi” di Castellanza domenica 3 settembre alle 15.00.

La Coppa Italia di Serie D - in versione estiva - regala sempre sensazioni ed emozioni difficilmente ripetibili durante la stagione. Il fato ha deciso di sorteggiare un match molto sentito a livello di rivalità.

Tifosi in estasi...

Pronti via e nel primo turno la Castellanzese affronterà il Legnano in un derby storico per le due squadre. Lo Stadio Provasi sarà il palcoscenico di una delle partitissime del calcio dilettantistico lombardo.