Dall’Europeo vinto nel 2000 alla terza categoria: Vannucchi riparte dallo Spianate

Una carriera importante nel calcio professionistico, ma la voglia di giocare può portarti ovunque. È la storia di Ighli Vannucchi, che a 44 anni gioca in terza categoria

Dal campionato europeo alla terza categoria. È la curiosa storia di Ighli Vannucchi, 44 anni, volto ben noto a tutti per le apparizioni in A con le maglie di Empoli, Salernitana e Venezia. Parliamo di un ex-professionista con 22 reti e più di 200 partite nella massima serie, ma soprattutto di un campione d’Europa nel 2000, seppur in U21. Era la grande Italia di Marco Tardelli.