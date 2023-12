Derby molisano sotto choc: Termoli, 0-0 nel ricordo di Alessandro e Flavio

Pareggio a reti bianche per il Termoli in casa con la capolista Campobasso. Zero a zero con il sapore di beffa, per i padroni di casa, per il rigore sbagliato da Vittorio Esposito.

Il derby calcistico di Serie D è arrivato in un momento in cui le due comunità, quella di Termoli e di Campobasso, erano stordite dalla morte di Alessandro e Flavio, i due bimbi scomparsi per un rogo e per un drammatico incidente stradale.

Niente tifosi ospiti e un rigore sbagliato

E' stato osservato un minuto di raccoglimento (nella foto di Primonumero.it) per i due bimbi morti in meno di 24 ore. Poi la partita finisce 0-0 con il Termoli che sbaglia un calcio di rigore, proprio contro la capolista Campobasso.

Prima della partita, era toccato al Termoli Calcio 1920 comunicare che, in base a quanto stabilito dal Prefetto di Campobasso Michela Lattarulo, i biglietti per assistere all'incontro tra Termoli e Campobasso di ieri 20 dicembre allo Stadio "Gino Cannarsa"potevano essere ceduti solo ai residenti di Termoli. Stadio off limits per i tifosi di Campobasso.

