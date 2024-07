Derby toscani caldi da evitare: Siena, Grosseto e Livorno in gironi diversi fra loro…

In vista dei gironi di Serie D, le società aventi diritto che non hanno presentato la domanda sono: Alessandria, Amatrice Rieti, Monte Prodeco e Rotonda. Esito negativo invece per la richiesta di iscrizione da parte dell'Olbia.

Redazione Derby Derby Derby 18 luglio 2024 (modifica il 18 luglio 2024 | 12:14)

Entro il 10 agosto saranno resi noti i gironi del campionato di Serie D. Non manca molto, ma c'è molto da fare. Le tifoserie delle squadre iscritte sono in attesa e in fermento. C'è voglia di derby. Ma con alcuni distinguo...

Estate rovente, come sempre...

Cristina Borghini, però, per Gazzettadisiena.it, fa notare che per il Siena dovrebbe esserci il tosco-umbro, anche se per evitare i derby caldi Livorno e Grosseto questi club potrebbero essere inseriti in gironi diversi.

Si dovrà comunque attendere quindi non oltre il 10 agosto per conoscere dove saranno inserite le sedici squadre toscane, con l’aggiunta della Zenith Prato, che ormai può già praticamente festeggiare il ripescaggio. Il Siena dovrebbe essere inserito nel girone E tosco-umbro. Prato e Pistoiese dovrebbero tornare nel girone tosco-emiliano. Un’altra ipotesi riguarda lo spostamento del Grosseto nel girone laziale-sardo-campano.