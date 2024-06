Dilettanti Lazio, la leggenda Di Mugno senza squadra a caccia di nuovi goal

A 39 anni non vuole smettere di segnare. L'attaccante conosciuto nel Lazio per i suoi goal tra Serie D, Eccellenza e Promozione cerca di arrivare a quota 200

Si può essere ancora performanti a 39 anni? Se si parla di vita quotidiana è chiaro come la risposta sia scontata. Se a porsela, però, è un calciatore, di certo, potrebbe sorgere qualche interrogativo. Aggiungendo che il panorama di riferimento è il calcio dilettantistico, con tutte le sue contraddizioni, allora i dubbi salgono fino a fare tentennare società, direttori sportivi e allenatori. La storia di Mirco Di Mugno parte da lontano e sembra proprio che l'uomo, oltre che l'atleta, non intenda scrivere la parola fine a questo meraviglioso percorso calcistico.

Fra i dilettanti Mirco Di Mugno è praticamente una leggenda: 3 anni in Serie D con le maglie di Frascati e Albalonga; diversi campionati d'eccellenza a grandi livelli con Sorianese, Ladispoli, Velletri e Roviano. Ha proseguito in Promozione e Prima Categoria, dove lo scorso anno con ben venti goal ha contribuito in maniera decisiva alla salvezza dell'Albula, sua ultima squadra. Un rapporto quello fra di Mugno e il goal da sempre solidissimo.