Dopo gli scontri di ottobre, nuovo derby di Ponente: Sanremese favorita sull’Imperia

I tagliandi in distribuzione oggi (venerdì 3) e domani (sabato 4) dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30 alla segreteria di corso Mazzini a Sanremo.

Domenica sarà derby, con il pubblico. Dopo le limitazioni all’accesso causate, lo scorso anno, dalla pandemia, quest’anno gli spalti del Comunale, per la sfida di domenica 5 alle 15 tra Sanremese e Imperia, sempre in osservanza delle regolamentazioni anti-contagio, potranno tornare ad ospitare i tifosi, con accesso permesso, anche ai sostenitori ospiti dell’Imperia, dopo che l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha dato il proprio ok.