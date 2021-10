Scontri al derby Imperia-Sanremese, mano pesante della Questura: due Daspo di 2 e 4 anni

Dopo il derby di Settembre, arrivano i provvedimenti...

I provvedimenti vietano ai tifosi di accedere per un periodo rispettivamente di due e di quattro anni, a decorrere dalla data della prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato, l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche di qualsiasi serie e categoria in Italia ed all’estero, nonché partite amichevoli. Come conferma Imperiapost.it, la posizione di altri tifosi che hanno tenuto comportamenti non corretti in occasione delle manifestazioni sportive è all’attenzione del Questore.