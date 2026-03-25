Seconda round della partita tra Teramo e Ostiamare, match che si recupererà oggi alle ore 14:30 per un infortunio 2 settimane fa ai danni del direttore di gara

Giammarco Probo 25 marzo - 17:32

Dopo l’incredibile sospensione della partita al termine del primo tempo, avvenuta domenica 15 marzo tra Teramo e Ostiamare, oggi, mercoledì 25 marzo, si è disputata la ripresa del match con la sola disputa del secondo tempo tra la squadra di Pomante e quella di D’Antoni. Una sfida di fondamentale importanza in ottica classifica e promozione in Serie C per entrambe le formazioni.

Si è giocato esclusivamente il secondo tempo a causa dell’infortunio del direttore di gara verificatosi due settimane fa. Il risultato, alla ripresa, sorrideva alla formazione ospite, in vantaggio grazie alla rete di Spinosa.

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Le formazioni ufficiali — TERAMO (3-4-2-1):Torregiani; Alessandretti, Botrini, Bruni, Pietrantonio, Angiulli, Milton, Salustri, Carpani, Pavone, Njambe. Allenatore: Pomante

OSTIAMARE(3-5-2): Vertua; Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Badje, Donsah, Spinosa, Vagnoni, Marrali, Cardella. Allenatore: D'Antoni

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Teramo - Ostiamare, la cronaca del secondo tempo — Le squadre sono tornate sul terreno di gioco dello stadio Gaetano Bonolis per completare la gara. Il Teramo, guidato da Marco Pomante, è stato chiamato a rincorrere dopo il gol subito nei minuti finali della prima frazione. In campo per 45 minuti intensi, in un match acceso e ricco di emozioni.

45’ – Riprende la partita al Bonolis: si riparte dallo 0-1 per l’Ostiamare, in virtù del gol di Spinosa.

50’ – Gara subito molto combattuta: il Teramo mantiene il possesso palla e cerca varchi nella difesa avversaria, mentre l’Ostiamare risponde con una manovra più prudente, pronta a colpire in ripartenza.

54’ – Prima occasione per il Teramo: Bruni salta un avversario e calcia da fuori area, ma il portiere ospite blocca in due tempi. Poco dopo, su sviluppo di calcio d’angolo, Pavone tenta una spettacolare conclusione al volo che termina alta.

67’ – L’Ostiamare trova il raddoppio al primo vero affondo: su punizione dalla destra, Giordani devia di testa, il pallone colpisce il palo e termina in rete. È 0-2 al Bonolis e gelo sugli spalti.

84’ – Dopo numerosi tentativi, il Teramo riapre la gara: Sereni accorcia le distanze finalizzando una bella azione sulla fascia di Pavone. Finale incandescente, con i padroni di casa all’assalto alla ricerca del pareggio.

87’ – Il Teramo trova un incredibile uno-due: sugli sviluppi di una mischia in area, Njambe firma il gol del 2-2, riportando il risultato in equilibrio.

90’ – Si entra nel recupero: concessi 7 minuti prima del triplice fischio.

97’ – Finisce qui: Teramo-Ostiamare termina 2-2. Un punto che soddisfa maggiormente gli ospiti, ma il Teramo può recriminare solo in parte, dopo essere riuscito a rimontare due reti in pochi minuti. Un pareggio che muove la classifica e lascia aperto un finale di stagione tutto da vivere.

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