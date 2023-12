Eccellenza, 3 Daspo per il derby siciliano tra Paternò e Modica

Il derby della Trinacria di Eccellenza tra il Paternò e il Modica lascia ancora strascichi importanti. Il match è stato vinto dai padroni di casa per 3 a 0 allo Stadio Falcone-Borsellino, al 32esimo la partita è stata anche stata sospesa per 16 minuti visto che un petardo ha mandato al tappeto il portiere dei rossoblu.

Le due tifoserie si sono lanciate insulti e minacce per l'intera durata delle ostilità ma quanto successo prima dell'incontro è finito sotto i riflettori e non è passato inosservato alle forze dell'ordine. Il Questore di Catania - Giuseppe Bellassai - ha infatti emesso 3 DASPO per altrettanti ultras del Paternò rei di aver teso un agguato e di aver aggredito la tifoseria rivale. I ragazzi - tra cui un minorenne - hanno inseguito i sostenitori ospiti travisati da passamontagna, con in mano dei bastoni provocando scompiglio anche tra i cittadini.