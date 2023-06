Eccellenza, l’eroe del derby contro il Pavia saluta la Vogherese

I tifosi rossoneri ringraziano il terzino: "Hai scritto una pagina importante nella storia centenaria della nostra squadra. Ci hai fatto urlare come pazzi con quel gol al novantaduesimo in un derby decisivo per vincere il campionato"

I suoi tifosi hanno diramato un comunicato per ringraziarlo di quanto fatto in campionato, soprattutto nella stracittadina: "Hai scritto una pagina importante nella storia centenaria della nostra squadra. Ci hai fatto urlare come pazzi con quel gol al novantaduesimo in un derby decisivo per vincere il campionato. Hai corso a 300 km orari su quella fascia per 4 anni mettendoci tutto quello che avevi… Saremo i primi ad applaudirti se dovessimo rincontrarci".