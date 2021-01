Eccellenza, si vola alto: il Lanciano punta forte su Nicolas Delvecchio e Feliciano Di Blasi

Il club abruzzese ha presentato il figlio dell’Uomo derby di Roma e l’esperto preparatore atletico, oltre che mental coach, Feliciano Di Blasi

L’ala destra 22enne, figlio di Marco, dopo la recente esperienza a Gibilterra, non vede l’ora di iniziare. Mentre Di Blasi, direttore tecnico, preparatore atletico e mental coach bresciano, classe ’53, in passato a Real Madrid e Milan con Fabio Capello, oltre che Atalanta, Ascoli, Bologna, Siracusa, Udinese, Fiorentina, Inter, PSG, Espanyol, Betis Siviglia e Al Rayan in Qatar, tira dritto: “Cercheremo di arrivare subito più in alto possibile in campionato per giocarci le possibilità di promozione nella seconda fase”. Di Blasi ha definito una “piacevole sorpresa” la chiamata del Lanciano e si è detto pronto a ricambiare tutto quello che il club gli offrirà in termini sportivi con un grande contributo tecnico, programmando un ritorno nei professionisti prima possibile.