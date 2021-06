Eccellenza: pari nel derby fra Avezzano e L’Aquila, esulta la capolista Chieti

La stracittadina abruzzese termina con un pareggio per 1-1, risultato che mantiene gli aquilani davanti. Chieti ormai ad un passo dalla D

Un derby molto sentito quello fra Avezzano e L’Aquila, che in virtù della tensione termina con pari che non serve a nessuna delle due. Aquilani inizialmente più in palla, ma nella ripresa i biancoverdi, più compatti. li obbligano al pari. L’Aquila perde così l’occasione di avvicinarsi alla capolista Chieti, stabilmente al comando grazie ai suoi 25 punti.