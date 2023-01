Ex Foggia, il portiere Tucci segna ancora e non si ferma più

Quarto gol stagionale, con quella sana incoscienza...

Redazione DDD

di Giuseppe Capano -

Freddezza, determinazione e leadership. Essenzialmente sono questi gli elementi che accomunano un portiere ad un attaccante. Nel caso di Rocco Tucci (portiere dell'A.S.D Heraclea), la storia è un po' diversa, perché nel suo caso oltre a grandi parate decisive, trascina la squadra a suon di gol. Certamente, il portiere ex Foggia, è un lusso per questa categoria, ma nel calcio (per fortuna) esistono ancora dei romantici.

Tucci è tornato a casa, dopo aver vinto ovunque, con la voglia di continuare a farlo

Affascinato dal progetto targato Casillo-De Vitto, l'estremo difensore continua a regalare gioie e spettacolo.

"Mi alleno costantemente tutti i giorni, per me la categoria è un dettaglio anche se attualmente mi trovo in prima. Il portiere è chiamato a pochi interventi durante la partita, ma deve essere sempre pronto. Per questo sfido la sorte, andando a calciare rigori e punizioni. Ho il dovere di assumermi delle responsabilità".

Infatti, ieri sullo zero a zero nel big match tra Heraclea e Orsara, Tucci non perdona e sigla il suo quarto gol stagionale. Il primo della sua carriera (non è un caso), era avvenuto nel match d'andata contro i pugliesi, su una splendida punizione al 92'esimo. Siamo certi, che questo portiere continuerà a far parlare anche per le sue qualità fuori dai pali.