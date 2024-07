Fano, la curva sbotta: “Si metta fine a questo scempio”

Dalla Lega Pro al baratro dei dilettanti nel giro di tre anni. Il Fano, rischia addirittura di non giocare nemmeno in Eccellenza, dopo la retrocessione della scorsa stagione. I problemi sono infiniti: primo su tutti, lo stadio, visto che il Comune ha ripreso le chiavi per via di un debito della società granata di molte migliaia di euro. La società fanese al momento ha indicato lo stadio di Osimo (dista oltre 70 km da Fano), come campo di riferimento per la nuova stagione, in una situazione che si prefigurerebbe paradossale visto che le partite si dovranno giocare a porte chiuse. I tifosi non ci stanno e i “Panthers” gruppo storico della curva ha sbottato con un comunicato sui social.