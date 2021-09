FC Clivense, ecco la presentazione: il nuovo “Chievo Verona” di Pellissier

Prima Chievo 2021 e ora la denominazione definitiva. Il team di Pellissier, Zanin e Allegretti riparte dalla Terza categoria e vuole tornare presto tra i professionisti...

Le prime parole di Pellissier durante la presentazione: "Ringrazio il Sindaco che ha partecipato e siamo orgogliosi di poterlo avere con noi e lo ringrazio per quello che ha cercato di fare per salvare questa società, che ha dato tanto a questa città. Ci sta dando una grande mano anche ora e spero continuerà a farlo. Il progetto è importante, ho sempre sognato in grande, sono stato fortunato e dalla vita sono sempre riuscito ad avere tutto. Volevamo che il nome del Chievo potesse continuare nel tempo ed era brutto che non fosse più all'interno della Figc. Per quello avevo deciso di chiamare la società usando il nome Chievo".